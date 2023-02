非 GNU な Linux ディストリビューション「Chimera Linux」の開発が進められているそうだ (The Register の記事、 公式サイトの About ページ、 FOSDEM 2023 の紹介記事、 GitHub)。



Chimera Linux のユーザーランドでは GNU Core Utilities に代えて FreeBSD ベースのコアユーティリティが使われており、NetBSD や OpenBSD のソースコードも使われている。システムツールチェーンは GNU ツールチェーンではなく LLVM/Clang を用い、C ライブラリも GNU C ライブラリに代えて musl の標準 C ライブラリを用いる。



これらの GNU コンポーネントを使用しないことは、Chimera が GNU/Linux システムでないことを意味する。システムは (make を除いて) GNU コンポーネントを使用することなくブートストラップ可能であり、GNU コンポーネントを使用することなくブート可能だという。



現在はプリアルファ版が提供されており、今春にもアルファテストを開始する計画とのことだ。