osはArchLinuxベース

ドックモードの標準DEはPlasma

Processor

AMD APU

CPU: Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz (up to 448 GFlops FP32)

GPU: 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz (up to 1.6 TFlops FP32)

APU power: 4-15W

RAM

16 GB LPDDR5 RAM (5500 MT/s)

Storage

64 GB eMMC (PCIe Gen 2 x1)

256 GB NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4)

512 GB high-speed NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4)

All models include high-speed microSD card slot



Display

Resolution

1280 x 800px (16:10 aspect ratio)

Type

Optically bonded LCD for enhanced readability

Display size

7" diagonal

Brightness

400 nits typical

Refresh rate

60Hz

Touch enabled

Yes

Sensors

Ambient light sensor



Connectivity

Bluetooth

Bluetooth 5.0 (support for controllers, accessories and audio)

Wi-Fi

Dual-band Wi-Fi radio, 2.4GHz and 5GHz, 2 x 2 MIMO, IEEE 802.11a/b/g/n/ac



Software

Operating System

SteamOS 3.0 (Arch-based)

Desktop

KDE Plasma

https://www.steamdeck.com/en/

wine(Proton)を使ってwindowsゲームも動くものもある(すべてではない、とくにanti-cheatの仕組みが複雑なものはまだ動かない)。protondbなどを見るとよい。